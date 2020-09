Piscina comunale, lunedì 14 settembre riapre la vasca olimpionica

CREMONA (9 settembre 2020) - Si concludono entro oggi i lavori di sostituzione della massa filtrante dei filtri della piscina olimpionica e didattica della struttura di piazzale Atleti Azzurri d’Italia. Sul fondo della vasca olimpionica era stata infatti rilevato, tempo addietro, la presenza anomala di sabbia proveniente dall'impianto di filtrazione. Accertato che gli inconvenienti erano causati dal rimescolamento degli strati di materiale presente nei filtri, si era pertanto reso necessario provvedere alla sostituzione della massa filtrante. Terminato questo intervento, il gestore dell’impianto potrà predisporre la ripartenza dell’attività. Da lunedì 14 settembre riapre pertanto la vasca olimpionica mentre sarà chiusa quella convertibile utilizzata durante l’estate. Sempre lunedì, nel pomeriggio, i tecnici del Comune si confronteranno, in videoconferenza, con quelli di Sport Management, gestore dell’impianto, per la ripresa dell’attività natatoria e, in particolare, per il cosiddetto piano acqua inerente l’utilizzo delle corsie. Il Comune verificherà che quanto presentato rispetti i contenuti del capitolato, dopo di che procederà ad inviarlo alle società sportive. Infine, nella settimana compresa tra il 21 e il 25 settembre, l’Assessore allo Sport Luca Zanacchi chiederà di presentare alla VI Commissione consiliare Permanente tutti gli interventi che, nel corso dell’estate, sono stati svolti sugli impianti sportivi cittadini ed illustrare le modalità di ripartenza della vasca olimpionica.

