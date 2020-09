Illuminazione pubblica, lanterne nella storica piazza d'Armi

PIZZIGHETTONE (10 settembre 2020) - Via libera della giunta al restyling dell’illuminazione pubblica in piazza d’Armi e via Vittorio Emanuele, con demolizione dei vecchi lampioni in cemento: al loro posto saranno installate lanterne artistiche che meglio si adattano al contesto storico del borgo. «Il progetto nasce dall’idea di continua riqualificazione della piazza – spiega il sindaco Luca Moggi –, che è luogo di rappresentanza, incontro e simbolo di un centro storico che si mantiene e si rinnova. Durante il nostro mandato abbiamo già riqualificato parcheggi e l’area antistante la chiesa di San Bassiano, con un’ampia zona verde con il simbolo di Pizzighettone. Dismettere i vecchi pali in cemento e installare nuovi lampioni a lanterna, oltre che concorrere all’obiettivo sicurezza, certamente rappresenta un’opera di abbellimento. E non vedo l’ora di poter vedere dal vivo la realizzazione». Per il momento sono state realizzate due proiezioni rendering fotografiche, inserite nella relazione progettuale dell’architetto Damiano Dosio, con i lampioni a lanterna posizionati idealmente al posto di quelli attuali.

