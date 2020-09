Addio al celibato. Tutti in kayak fino a Venezia

CREMONA (9 settembre 2020) - È finita alla grande, con l’arrivo a Venezia, l’ Operazione pesce siluro, pubblicata su Instagram come «Manca ancora un Po», ovvero la discesa in kayak da Mantova a Venezia, alla quale ha partecipato anche un cremonese, Federico Marca. Il Grande Fiume scorre potente nelle vene e nel DNA di questa famiglia, il fratello Gabriele, il 16 agosto, ha fatto la nuotata in solitaria da Cremona a Brancere; il nonno Luigi e il bisnonno Giovanni hanno sempre vissuto il Po come pescatori e con questa avventura anche Federico ha legato il suo nome al Po, tributando un omaggio al nonno di cui il 28 agosto ricorreva l’anniversario della scomparsa. Occasione per l’ Operazione pesce siluro è stata offerta da un addio al celibato decisamente fuori dal comune. Non la solita festa a base di alcool e festini succinti, come da immaginario collettivo, ma 203 chilometri di pagaiate su un kayak a due posti, distribuite in cinque giorni tra i fiumi Mincio, Po e la laguna veneta. Una settimana di «fatica» per festeggiare il futuro sposo Federico Belletti, milanese di 28 anni. Sono 12 i temerari che si sono cimentati in questa impresa provenienti da tutta Italia e dalla Svizzera. Tra questi ragazzi il legame è nato all’università e si è rafforzato negli anni, grazie anche ad altre «pazzie» come l’Eroica, il celeberrimo percorso in bici sulle strade bianche toscane, e il giro del Barolo fino alle sorgenti del Po, ai Pian del Re. L’idea del viaggio fino a Venezia in kayak è spuntata all’improvviso, durante una serata tra amici. Dopo le risate di scherno, perché nessuno aveva mai pagaiato, è arrivata subito la voglia e il desiderio di provarci. Arruolati tutti i ‘marinai’, sono stati affittati 6 kayak a due posti, in modo da stare anche più vicini. La prima tappa è di 55 chilometri, da Mantova, con partenza alla Lega Navale, fino a Sermide. La discesa lungo il Mincio è stata la parte più faticosa, anche se la più breve, perché le acque erano quasi ferme. Dopo la chiusa di Governolo, è iniziato il tratto più agevole nel Po, con il fiume ad offrire larghi spiaggioni dove potersi fermare per rilassarsi e godersi appieno la natura. Il secondo giorno è altrettanto duro, 53 chilometri, per arrivare fino a Polesella, con corrente più veloce che ha facilitato molto il viaggio. Terza tappa: arrivo nel delta del Po a Porto Viro, per una lunghezza di 40 chilometri. Quindi la discesa verso la laguna veneta, tagliando attraverso il canale che porta a Chioggia. La quarta tappa, sempre di circa 40 chilometri, ha visto i ragazzi attraversare l’Adige, passare da Chioggia con arrivo al Lido di Venezia, più precisamente a Malamocco. In laguna i 12 marinai se la sono dovuta vedere con le onde create dalle navi, dalle piccole imbarcazioni come i motoscafi fino alle navi cargo, imbarcando spesso acqua, dovendosi fermare per svuotare le loro piccole imbarcazioni. L’ultimo giorno è stata una passerella, 15 chilometri di festeggiamenti con l’attraversamento del canale della Giudecca, il giro nei canali di Venezia e del Canal grande sotto l’occhio curioso dei turisti che quel giorno hanno trovato una nuova attrazione, di sicuro poco convenzionale. Dopo 203 chilometri è così finta questa grande avventura, con i dovuti festeggiamenti in piazza San Marco. Ovviamente, dopo aver passato 5 giorni con i piedi a mollo, anche questa invasa dall’acqua alta. A festeggiare l’impresa alla fine sono stati, con Federico, Federico Belletti, Alessandro Belletti, Carlo Massa Saluzzo, Umberto Massa Saluzzo, Lorenzo Testa, Lorenzo Ciampolini, Marco Lamberti, Francesco Mazzurco, Gianpaolo Cozzi, Stefano Menasce e Stefano Venturelli.