Caso sospetto in una scuola di Cremona

Cremona (8 settembre 2020) - Caso sospetto di Covid 19 alla scuola materna Sacra Famiglia di Cremona. Si tratta di un bambino che nei giorni scorsi ha accusato febbre e questa mattina è stato sottoposto al tampone il cui esito è atteso nelle prossime ore. Immediate sono scattate le procedure sanitarie: classe isolata, maestre e operatori scolastici compresi. Il sospetto è stato segnalato come prevedono i protocolli ad Ats dal pediatra che ha in cura il piccolo. Domani, in stretto contattano il medico curante e il dirigente scolastico, verrà valutata la situazione da parte dei sanitari di via San Sebastiano.