Riunito il Cda ed accolte nuove richieste degli ospedali del territorio

CREMONA (8 settembre 2020) - Dopo la pausa estiva, si è riunito oggi il Cda dell’Associazione Uniti per Cremona: all’ordine del giorno già i primi interventi relativi alla mission dell’Associazione, con l’analisi, e relativo accoglimento, di alcune richieste delle locali ASST E ATS in termini di acquisto di macchinari diagnostici propedeutici alla gestione dell’iter dei trattamenti Covid e post-Covid. In tal senso, verranno a breve contattati nuovamente i Direttori Generali per stabilire prassi e procedure inerenti questi acquisti/donazioni. A tal proposito, l’Associazione in queste settimane ha ricevuto molti ringraziamenti provenienti dalle realtà socio-sanitarie per quanto fatto e per quanto si farà in tale ambito.

Nella riunione odierna, inoltre, sono stati indicati Tesoriere Alberto Griffini e Segretario generale Giovanni Bozzini, che saranno ratificati dalla Assemblea dell’Associazione il prossimo 21 settembre.

Come già accennato prima della pausa estiva, si è dato mandato per individuare, tramite analisi delle offerte che perverranno, la ditta miglior offerente per la realizzazione di un sito internet dove verranno pubblicati i resoconti e le iniziative che sono state possibili e saranno possibili grazie alla generosità dei cittadini.

