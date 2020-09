Sicurezza, chiuso per precauzione lo storico arco di via don Bosco

SORESINA (8 settembre 2020) - Chiuso per precauzione lo storico arco che separa via Caldara da via don Bosco, la strada che conduce all'oratorio di Soresina. In mattinata è caduto del materiale: in particolare dei supporti in legno. La polizia locale ha provveduto a transennare entrambi gli accessi, in attesa delle verifiche sullo stato di sicurezza della struttura che l'ufficio tecnico comunale predisporrà a breve.

