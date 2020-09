Acli provinciali in congresso, dal 1946 sul territorio

CREMONA (8 settembre 2020) - Le Acli Provinciali di Cremona il 12 settembre celebrano il loro XXX° Congresso Provinciale che si terrà nell’auditorium Enaip di piazza Luzzara 1. Per rispettare il distanziamento delle misure anticovid, al congresso sono invitati solo i 108 delegati rappresentanti delle strutture di base, dei Servizi e delle Associazioni specifiche.

Le Acli sono sul territorio fin dal 1946; conducono un’azione socio-politica e culturale insieme a servizi in materia di assistenza fiscale, patronato e di formazione professionale attraverso Enaip. Il congresso è soprattutto un’occasione di confronto sul presente e sul futuro dell’Associazione e di riflessione interna per affrontare i rapidi cambiamenti che coinvolgono la società, segnata anche dalla crisi economica e sociale del dopo Covid.

“Più eguali. Viviamo il presente, costruiamo il domani” è il tema congressuale. Si porrà particolare attenzione all’uguaglianza e alla giustizia sociale -temi fondamentali del movimento- per declinare al presente e al futuro quelle politiche sociali che si rivolgono agli ultimi e ai penultimi, ad un ceto popolare sempre più schiacciato verso il basso a causa della globalizzazione e della scarsa attenzione della politica. La riflessione sociale sarà legata, inevitabilmente, a quella ecologica/ambientale, visto che la pandemia ci ha insegnato che non possiamo stare sani in un mondo malato e che il nostro futuro è legato a quello dell’ambiente di vita.

Il congresso eleggerà il nuovo Consiglio provinciale che in seguito nominerà il Presidente provinciale. Per ora, non sono state ufficializzate delle candidature e non è in atto alcuna “sfida” tra candidati, come invece è apparso sulla stampa. Lo stile delle Acli infatti, non è competere per occupare i primi posti ma offrirsi per un servizio gratuito e disinteressato solo per il bene dell’associazione e delle persone del territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO