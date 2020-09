Carabinieri, cambio al vertice: Gerbo prende il posto di Piccoli

CREMONA (8 settembre 2020) - Cambio di vertice del Comando Provinciale dei Carabinieri; dal 7 settembre il nuovo Comandante è il Tenente Colonnello Giuliano Gerbo, 45 anni, originario di Asti.

Assume il Comando cedutogli dal Tenente Colonnello Marco Piccoli, passato a dirigere il 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” di Mestre dopo tre anni a Cremona.

Il Tenente Colonnello Giuliano Gerbo, coniugato e con due figli, ha intrapreso la carriera militare nel 1994, frequentando i corsi dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola di Applicazione Carabinieri di Roma. Laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e della Sicurezza, prima di arrivare nella nostra provincia, il Tenente Colonnello Gerbo ricopriva l’incarico di Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Torino. La carriera del nuovo comandante si è sviluppata in incarichi di comando territoriale frontalmente impegnati, in Sicilia, alla guida delle Compagnie di Palagonia e Gravina di Catania e successivamente, in Lombardia, presso la Compagnia di San Donato Milanese e il Nucleo Investigativo di Monza.

