Camion perde mangime e col rimorchio danneggia l'asfalto

CASALBUTTANO (8 settembre 2020) - Camion di trasporto mangimi perde il carico a lato della Quinzanese e con il rimorchio danneggia l'asfalto per poi andare a sbattere contro il guard rail alcuni metri più avanti. Illeso il conducente ma traffico in tilt a partire dalle 8 con la provinciale chiusa al traffico per almeno 15 minuti e poi riaperta a senso unico alternato grazie alla collaborazione tra polizia locale dell'Unione Casalbuttano e Corte de Cortesi, polizia provinciale e carabinieri. Subito mobilitati i cantonieri della Provincia di Cremona per la messa in sicurezza della sede stradale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO