Stop sosta selvaggia. Roggione, si cambia

PIZZIGHETTONE (8 settembre 2020) - Per migliorare la circolazione stradale, la sicurezza, la vivibilità del quartiere residenziale e le condizioni di sosta nella frazione Roggione, l’amministrazione comunale ha deciso di autorizzare alcune modifiche che interesseranno le vie Ovidio, Sallustio e Giulio Cesare: niente più parcheggi selvaggi, ma spazi di sosta maggiormente delimitati e disciplinati. Dopo un sopralluogo del vice sindaco e assessore alla Viabilità Marco Boccoli, che ha condiviso la proposta con l’ufficio di polizia locale intercomunale, è stata così firmata una ordinanza di modifica permanente che comprende anche la variazione della segnaletica orizzontale. All’atto, siglato dal commissario Roberto Castaldi, seguiranno appositi segnali stradali. A motivare il provvedimento è innanzitutto il fatto che, pur essendoci nel quartiere in questione due grandi aree di parcheggio, le vetture vengono lasciate prevalentemente lungo le strade di scorrimento «creando intralcio per la normale circolazione». La presenza di parecchi accessi e passi carrabili fa il resto, con diversi residenti che hanno più volte segnalato alla polizia e al Comune difficoltà a entrare o uscire dai cortili proprio a causa di parcheggi sregolati. Da qui, si legge sul provvedimento, «la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico e alle caratteristiche della strada».

