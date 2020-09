Ponte Verdi, lavori avanti per rispettare i programmi

SAN DANIELE PO (8 settembre 2020) - I lavori al ponte Giuseppe Verdi proseguono in modo celere. Gli operai della ditta a cui la Provincia di Parma ha affidato l’intervento di risanamento del viadotto che collega il Cremonese al Parmense sono all’opera anche nei fine settimane e nei festivi per poter rispettare i tempi inseriti nell’ordinanza che prevede la riapertura a fine settembre. I sindaci di San Daniele Po Davide Persico e di Roccabianca Alessandro Gattara nei giorni scorsi hanno incontrato i responsabili della Provincia di Parma per un aggiornamento sui lavori. «Tutto procede come previsto dal cronoprogramma – spiega Persico – e salvo imprevisti i tempi di riapertura dovrebbero essere rispettati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO