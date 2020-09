Cremona, rientro in classe. Il saluto del sindaco Galimberti

CREMONA (7 settembre 2020) - I 191 bambini dei nidi e i 725 delle scuole dell’infanzia comunali, insieme ai 434 delle materne statali, sono tornati a scuola. Sul suo profilo Facebook il sindaco Gianluca Galimberti ha voluto augurare un buon inizio di anno: «Gli asili nido e le scuole infanzia comunali (e anche tante strutture educative e scolastiche statali e private), dopo circa sei mesi e due settimane, riaprono i cancelli ai nostri concittadini più piccoli. Lo fanno dopo l’importante e riuscita esperienza del nido estivo e dei centri estivi. Lo fanno, per alcune strutture, dopo alcuni interventi realizzati in tempi strettissimi per consentire la ripartenza in sicurezza e il grazie va agli assessori competenti, ai tecnici comunali, alle maestre e al settore delle Politiche Educative, agli operai per questa corsa contro il tempo — scrive il sindaco —. Riapriamo con una organizzazione nuova per rispettare tutti i protocolli e la riconoscenza, oltre che per il nostro personale e il nostro assessore all’istruzione Maura Ruggeri, è anche per le famiglie, perché la loro collaborazione è fondamentale. È un ritorno a quella normalità - diversa e in sicurezza - che dobbiamo ai nostri figli... Monitoriamo, rispettiamo le regole, viviamo con passione questo tempo di scuola. Anche questa ripartenza è il nostro futuro!».

