In vacanza in Sardegna, 63enne rischia di annegare

CREMONA (7 settembre 2020) - Ha rischiato di annegare, ma è stato tratto in salvo da altri bagnanti. E' successo ieri a Scivu, nel Comune di Arbus (Sardegna), dove un turista di Cremona di 63 anni, subito dopo essere entrato in acqua, ha rischiato di annegare. Provvidenziale la presenza di altri bagnanti che hanno notato l’uomo annaspare nell’acqua. Portato a riva anche con l’aiuto dei bagnini del servizio Salvamento, il turista cremonese è stato trasferito con l’eliambulanza all’ospedale Brotzu di Cagliari. Come riporta L’Unione Sarda, l’uomo non sarebbe in gravi condizioni.

