Invasioni Botaniche, successo strepitoso: e dal 2021 raddoppiano

CREMONA (6 settembre 2020) - Le Invasioni Botaniche raddoppiano: dal 2021 l’evento dedicato al florovivaismo, ai frutti della terra e all’artigianato creativo green andrà in scena sia in primavera che alla vigilia dell’autunno. Il successo dell’edizione speciale organizzata nella stagione post-Covid ha convinto i curatori - il quotidiano La Provincia, Sgp Events, Le Botteghe del Centro e Confcommercio Cremona - a confermare l’appuntamento, che si aggiungerà stabilmente a quello di aprile. «Il riscontro in termini di pubblico è stato entusiasmante - afferma Stefano Pelliciardi, patron di Sgp -. Lo testimonia anche la soddisfazione espressa dagli espositori di tutti i settori. Tengo a ringraziare per la preziosa collaborazione il Comune di Cremona, in particolar modo l’assessora Barbara Manfredini, che si è spesa in prima persona per rendere possibile la rassegna».

