Cottarelli: 'Sì, penso alla politica. Il Mes? Non è Belzebù'

VESCOVATO (6 settembre 2020) - Che cosa farà da grande Carlo Cottarelli? «La domanda è se voglio fare politica o no. Mi piacerebbe, perché uno a fare sempre il predicatore si stufa. Ma comporterebbe un cambiamento di vita non da poco». Incalzato dai quesiti del direttore de La Provincia Marco Bencivenga, oggi pomeriggio l’economista cremonese, invitato a parlare dal Lions Club di Vescovato, ha fatto una rivelazione importante: non esclude di passare dal settore tecnico all’agone politico. Già, ma con chi?, ha chiesto ancora il direttore. «Uno potrebbe anche farsi il suo partito. Ma non so se sono capace di essere un bravo politico. Vi dico comunque che il mio prossimo libro sarà più politico. Per ora c’è solo il titolo, «All’inferno e ritorno»».

Ad introdurre l’incontro è stato il presidente del Lions Club Vescovato, Franco Mazzini, che ha riassunto il ricco curriculum del relatore, elogiandone lo spessore e la preparazione.

Cottarelli - che ha parlato di economia ai tempi del Covid - risponde sempre in modo completo e articolato. Come quando gli viene chiesto un parere sul famigerato e tanto dibattuto Mes, acronimo di Meccanismo europeo di stabilità. L’economista è stato molto chiaro: «Non è Belzebù, io lo prenderei».

Al termine dell'incontro il sindaco Gianantonio Conti ha conferito la cittadinanza onoraria di Vescovato a Cottarelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO