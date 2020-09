Scuola, materne al via: e all’Anna Frank inizio anticipato

CREMONA (7 settembre 2020) - La scuola ai tempi del Covid parte dalle materne, con un’eccezione: il comprensivo Cremona 4 dove la prima campanella oggi suonerà anche per le scuole primarie don Primo Mazzolari e Bianca Maria Visconti e la media Anna Frank. «Con il mio staff e con i docenti abbiamo deciso di iniziare con una settimana di anticipo — spiega la dirigente dell’Istituto Cremona 4, Barbara Azzali —. Useremo questa settimana per il cosiddetto Pia, ovvero il Piano di integrazione degli apprendimenti. Si tratta di un percorso previsto per legge che alcuni altri colleghi hanno deciso di fare in itinere, io ho preferito concentrare le forze e le sinergie in questa settimana, anche venendo in aiuto dei genitori che con settembre hanno cominciato a tempo pieno il lavoro». In molte scuole primarie e medie - che inizieranno il 14 - oggi, invece, prenderanno il via i corsi di recupero.

Se buona parte delle scuole per l’infanzia paritarie hanno iniziato il primo settembre - sono questi i casi della Sacra Famiglia e del Sant’Angelo per un totale di 194 bambini - oggi sarà il primo giorno di scuola per i bambini delle materne comunali per un totale di 725 iscritti nelle nove scuole per l’infanzia, gestite direttamente dal Comune. A questi si affiancheranno i 434 bimbi che frequentano le scuole materne statali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO