Galimberti vota sì, il suo vice è per il no

CREMONA (7 settembre 2020) - Nel confronto sull’ormai prossimo referendum interviene il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti. Perché, secondo lei, il 20 settembre bisognerebbe votare sì? «E’ il modo per aprire o riaprire una possibilità di ulteriori e successive riforme. Sono consapevole del fatto che quella relativa al taglio dei parlamentari non si può definire una vera riforma. Certamente determina una riduzione delle spese, ma il motivo fondamentale non può essere questo, perché il funzionamento dello Stato è una questione troppo importante. Piuttosto, questo è un passo che va fatto per evitare che non se ne facciano più altri in futuro. Siamo già stati fermi troppo, ora bisogna affrontare nodi cruciali (come la legge elettorale ed il bicameralismo): non è detto che avvenga, ma se non si fa neppure il primo passo è tutto inutile».

Il suo vice, Andrea Virgilio, si schiera invece dall'altra parte. Perché votare no? «Il nostro parlamento ha due problemi: il primo è il bicameralismo perfetto. Il secondo, è che oggi i candidati sono scelti dalle segreterie di partito e dalle correnti. Questa modifica non risolve questi nodi strutturali ma si limita a un taglio drastico senza una riforma istituzionale organica: un provvedimento parziale di questa portata rischia di compromettere il funzionamento delle camere. Quando il Pd ha cambiato la sua posizione dopo aver votato più volte contro, aveva promesso dei correttivi che non sono mai arrivati. Sarebbe pertanto la prima volta nella storia che una comunità democratica chiede ai suoi simpatizzanti di sostenere una pseudo riforma con la promessa di provvedimenti futuri e incerti che ancora non esistono».

