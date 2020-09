Gli occhi lucidi di don Angelo al saluto dopo oltre 22 anni

SESTO (6 settembre 2020) - Occhi lucidi, applausi spontanei, omaggi molto utili alla vita futura e tanto cari anche al cuore. È la risposta sincera di Sesto all’ormai suo ex parroco don Angelo Staffieri, che stamattina nella chiesa dei santi Nazario e Celso ha concelebrato l’ultima messa. È stato proprio lui, in convalescenza dopo un ricovero ospedaliero, per non farsi vincere dall’emozione, a chiedere di presiedere il rito a don Gianpaolo Maccagni, vicario episcopale per il clero. Con lui in presbiterio anche don Gianpaolo Civa, missionario di Cavatigozzi che in questi giorni ha dato una mano per garantire la messa feriale. A salutarlo c’erano tutti i collaboratori: dai catechisti alla Schola cantorum, dai chierichetti ai lettori, dalle volontarie che puliscono la chiesa a quelle della Pesca e del mercatino. Perché ventidue anni e mezzo di ministero lasciano il segno. Da qui il grazie della comunità al sacerdote 73enne che il vescovo Antonio Napolioni ha nominato monsignore e membro del Capitolo della cattedrale di Cremona.

