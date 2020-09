Covid: in provincia di Cremona altri otto positivi

CREMONA (6 settembre 2020) - Prosegue il trend di crescita dei contagi da Coronavirus in provincia di Cremona: con gli otto nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, sono 50 i contagi in una settimana a fronte dei 33 emersi in quella precedente. Nelle due settimane prima ancora erano stati 19 e 11. Mentre resta per fortuna ancora fermo il numero dei morti (comunque drammatico il bilancio che parla di 1.127 vittime dall'inizio della pandemia), l'aumento dei contagi - naturalmente condizionato dal numero elevato di tamponi processato il Lombardia in questi giorni - invita alla massima prudenza e a non trascurare le norme volte al contenimento dell'infezione.

In Regione, intanto, la buona notizia è che aumentano guariti e dimessi (+86). A fronte di 12.117 tamponi effettuati sono 198 i nuovi positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi è pari all'1,63%.

La situazione in Lombardia

- i tamponi effettuati: 12.117, totale complessivo: 1.707.042

- i nuovi casi positivi: 198 (di cui 25 'debolmente positivi' e 6 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 76.794 (+86), di cui 1.316 dimessi e 75.478 guariti

- in terapia intensiva: 25 (+2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 248 (+3)

- i decessi, totale complessivo: 16.880 (+3)

I nuovi casi per provincia

Milano: 86, di cui 51 a Milano città

Bergamo: 8

Brescia: 28

Como: 3

Cremona: 8

Lecco: 3

Lodi: 1

Mantova: 7

Monza e Brianza: 21

Pavia: 1

Sondrio: 2

Varese: 11