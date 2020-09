In piazza la forza di Castelvetro

CASTELVETRO (6 settembre 2020) - In piazza, ieri sera, la forza di Castelvetro: un piccolo esercito di volontari, professionisti e rappresentanti delle istituzioni che hanno saputo fare rete nelle settimane più difficili della pandemia e aiutare i bisognosi. In occasione della Festa delle associazioni, che ogni anno coincide con la Sagra dello scalogno ma che stavolta è stata inevitabilmente ridimensionata, il Comune ha voluto organizzare un momento pubblico per rendere omaggio a questo esercito. Intervistati dalla giornalista Federica Bandirali, ai microfoni si sono alternati l’assistente sociale Roberta Puddu, Elisabetta Grosso e Roberta Furlotti del Gruppo di protezione civile, Maurizio Villa e Giovanna Benigni di Caritas e Centro d’ascolto, Paolo Targon della Pubblica assistenza, l’operatrice sanitaria domiciliare Ines Ferrari, l’animatrice dell’istituto Biazzi Claudia Concari, la psicologa Lorenza Boselli, l’assessore al Sociale Chiara Bruni, l’assessore dell’Emilia Romagna alla Protezione civile Irene Priolo, il presidente Anpas Emilia Paolo Rebecchi e il sindaco Luca Quintavalla. Hanno parlato dell’angoscia vissuta, del complesso approccio con gli anziani, delle difficoltà affrontate dalle famiglie alle prese con la gestione dei bambini, del dolore di chi ha perso famigliari o ha dovuto lottare contro la malattia. Hanno fornito anche qualche numero per fare capire le dimensioni dell’emergenza in paese: i servizi della Pubblica sono stati triplicati e da marzo a maggio le ambulanze hanno percorso più di 4.000 chilometri fra Caorso, Monticelli e Castelvetro; nella provincia intera le Anpas ne hanno macinati 400 mila in più di 11 mila servizi di soccorso. Le famiglie aiutate settimanalmente tramite pacchi alimentari Caritas, invece, sono salite dalle 15 tradizionali a circa 25.