«Quanto lavoro col lockdown ma ricordo l’era analogica»

CREMONA (6 settembre 2020) - «Non pensavo che avrei attraversato professionalmente anche una pandemia. Un momento umanamente terribile, ma che ha fatto si che potessi in qualche modo ancora rendermi utile attraverso il mio lavoro». Tutta una vita a Cremona, costruendosi una strada professionale e traghettando un’attività tra successi e momenti più difficili per oltre 40 anni. Ora alla soglia della pensione, Maurizio Camoni, passa il testimone della sua azienda ad un giovane cremonese, con l’augurio che possa portarla avanti per altri 40 con lo stesso amore e la stessa dedizione che ha investito lui.

«Acquistai una vecchia copisteria nel 1980, ero loro cliente perché facevo il progettista e lavoravo per uno studio tecnico. Il negozio era un po’ trascurato, l’ho rilevato quasi per scherzo, ma poi ho visto che quello era un settore in via di sviluppo e l’ho fatta diventare la mia professione. In pochi anni ho capito che si poteva viaggiare verso la digitalizzazione e l’informatica. Gli uffici stavano iniziando a mettere i computer con il primo window (a parlarne adesso sembra quasi preistoria), e ho iniziato a frequentare le fiere del settore per capire come muovermi a Cremona. La prima fotocopiatrice di grande formato a carta comune nella nostra città l’ho installata io. Così come poi, quando in seguito si è arrivati ad interfacciare computer, macchine stampanti e fotocopiatrici, sono stato tra i primi a realizzarlo. Si può dire che ho sempre anticipato i tempi e sono stato un punto di riferimento per tante grandi aziende cremonesi: ‘vai da Camoni che lui te lo fa’… dicevano di me».

Nelle sue parole tanto amore e orgoglio per quello che ha saputo costruire e per essere riuscito a mantenere viva un’attività imprenditoriale da solo attraverso i decenni.

