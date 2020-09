La neo presidentessa Aipo Irene Priolo a Monticelli e Castelvetro

MONTICELLI D'ONGINA/CASTELVETRO PIACENTINO (5 settembre 2020) - Prima uscita ufficiale per la neo presidentessa Aipo, Irene Priolo. Nella Bassa Piacentina ha incontrato i sindaci di Monticelli Gimmi Distante e di Castelvetro Luca Quintavalla per fare il punto della situazione sui finanziamenti imminenti in loco. A Monticelli si tratta di 1,1 milioni: 600 mila derivanti dalle economie di appalto della conca che serviranno per aree verdi, attracchi e scivoli di alaggio; 500 mila euro per la sistemazione della strada arginale Isola Serafini-San Nazzaro, i cui lavori partiranno a giorni. Altro investimento importante (con fondi annunciati ma ancora da recuperare) riguarderà il tratto di ciclovia Vento da Caorso a Castelvetro, per 1,2 milioni. Il tour, anche alla presenza del direttore Aipo Luigi Mille, prevederà ora una concata e navigazione fino a Castelvetro a bordo dell’imbarcazione Leonardo.

