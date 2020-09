Lastrone di piombo in bilico sul tetto, rimosso dai vigili del fuoco

CASTELLEONE (5 settembre 2020) - Intervento dei vigili del fuoco sul tetto di un edificio in via Roma, a Castelleone. Intorno alle 9.30 la polizia locale del borgo ha notato la presenza di un lastrone di piombo, in bilico sull'orlo di un canale, estremamente pericolante. Poiché sporgeva a cinque metri d'altezza in prossimità delle strisce pedonali, il comandante Andrea Vicini ha mobilitato i pompieri, arrivati con squadre sia da Crema che Cremona. Il materiale, probabilmente divelto nei giorni scorsi dalle raffiche di vento, è stato rimosso, e lo stabile messo in sicurezza. Durante l'operazione, via Roma è stata chiusa al traffico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO