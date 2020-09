Carte, svolta alle casse

CREMONA (4 settembre 2020) - Il Covid 19 ha condizionato e rivoluzionato tante delle nostre abitudini, innalzando l'attenzione su molti aspetti di cui prima eravamo incuranti e portandoci a modificare anche i gesti di tutti i giorni. Tra le cose tradizionalmente più ‘sporche’ e potenzialmente anche più contaminate che maneggiamo quotidianamente, ci sono sicuramente i soldi. Monete e cartamoneta che passano di mano in mano e che quindi sono tra i principali indiziati come veicolo di germi e batteri. Per questo abbiamo chiesto ad alcuni dei commercianti della nostra città, se hanno riscontrato tra i propri clienti un cambio di abitudine nei pagamenti a favore di bancomat e carte di credito, per evitare il più possibile di toccare i soldi. Ecco una carrellata di opinioni da parte di alcuni esercenti cremonesi.

