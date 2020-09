Falso tecnico dell'acqua, anziana mette in fuga truffatore

CREMONA (4 settembre 2020) - Padania Acque comunica di aver ricevuto la segnalazione di falsi tecnici in azione nella città di Cremona. Stamattina una anziana signora, residente in via Belgiardino, ha denunciato ai Carabinieri il tentativo di truffa da parte di un finto addetto della società dell’idrico, il quale ha cercato di accedere all’interno della abitazione, per sottrarle oro e preziosi, con la scusa di effettuare la lettura del contatore dell’acqua. Il malintenzionato, inoltre, avrebbe anche detto alla signora di non utilizzare l’acqua perché inquinata dalla presenza di gas metano. La signora è riuscita a mettere in fuga il truffatore che ha reagito spruzzandole sul volto, fortunatamente protetto dalla mascherina, uno spray urticante.

Padania Acque ribadisce, innanzitutto, che l’acqua di rete è sicura, controllata e non contaminata. Eventuali controlli o rilevazioni delle letture vengono effettuati sui contatori che, di norma, si trovano all’esterno dell’abitazione. In caso di verifiche o sostituzione di contatori interni alle case, la società provvede a contattare direttamente l’utente per fissare un appuntamento. In ogni caso, si consiglia di verificare sempre che l'addetto sia munito del cartellino di riconoscimento di Padania Acque.

Padania Acque invita, quindi, alla massima prudenza e ad allertare le forze dell'ordine per segnalare eventuali individui sospetti.

