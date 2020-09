Rinnovo Comitati di Quartiere: nei prossimi giorni le assemblee con i candidati

CREMONA (4 settembre 2020) – Terminata la fase della presentazione e della verifica delle candidature per il rinnovo di otto Comitati di Quartieri (Quartiere 2 Boschetto – Migliaro; Quartiere 4 Cambonino; Quartiere 5 Borgo Loreto – San Bernardo; Quartiere 9 Giordano – Cadore; Quartiere 14 San Felice – San Savino; Quartiere 15 Bagnara – Battaglione; Quartiere 16 Centro; Quartiere 13), la situazione è la seguente:



Quartiere 2 Boschetto - Migliaro (8 candidati): Gianni Tamburini, Luigi Armillotta, Giuseppe Gigliobianco, Paolo La Sala, Alberto Baldini, Enrico Gnocchi, Claudio Galimberti, Giovanna Spingardi;



Quartiere 5 Borgo Loreto - San Bernardo (9 candidati): Silvia Belicchi, Cristina Stringhini, Giuseppe Ballestriero, Gianluca Viccardi, Fabio Lodigiani, Manuel Rosamilia, Daniela Soldi, Michele Celli, Giuseppe Taino;



Quartiere 9 Cadore – Giordano (9 candidati): Alessandro Petrucci, Oreste Aletti, Edoardo Dada, Daniela Semenzi, Mariacristina Arata, Valeria Nassi, Andrea Ghisoni, Marco Davide Nolli, Nadia Alquati;



Quartiere 14 S. Felice – S. Savino (12 candidati): Pietro Frittoli, Gianluca Pegori, Maurizio Rizzi, Luigi Dondi, Fausto Fornari, Maurizio Fioretti, Furio Frittoli, Marco Pezzani, Celso Ferrari, Assunta Sellito, Pasqualino Telera, Anna Rapaccioli;



Quartiere 15 Bagnara - Battaglione - Gerre Borghi (6 candidati) Maurizio Rodolfi, Gilberto Girardi, Luciano Losi, Antonino Milazzo, Elisa Denti, Giorgo Coppiardi;



Quartiere 16 Centro (19 candidati): Marialuisa D’Ambrosio, Bianca Ferrari, Ilenia Cirrone, Lucio Ambrosio, Maria Lucia Molardi, Paolo Marcenaro, Giorgio Medagliani, Alberto Terreni, Giuseppe Lauritano, Vincenzo Montuori, Maurizio Camoni, Lorenzo Chieffi, Francesco Puerari, Bessi Massimo, Alberto Cappellini, Laura Maccagni, Roberta Zuccoli, Laura Balzarini, Ilaria Cavalli.

Per quanto riguarda i Quartieri 4 (Cambonino) e 13 (Porta Romana - Largo Pagliari di nuova attivazione) non è stato raggiunto il numero necessario di candidature per procedere all’elezione, pertanto il percorso del rinnovo dei relativi Comitati slitta al 2021. Prossimamente si svolgeranno le assemblee nei quartieri dove i vari candidati si presenteranno alla cittadinanza secondo il seguente calendario:

Quartiere 2 18 settembre, ore 17.30, piazzetta di via Isidoro Bianchi, 2

Quartiere 5 25 settembre, ore 17.30, piazza Amigoni – Borgo Loreto

Quartiere 9 24 settembre, ore 17.30, Oratorio S. Pietro in via Giordano, 77

Quartiere 14 1° ottobre, ore 17.30, parco all’angolo di via S. Felice-S. Savino

Quartiere 15 6 ottobre, ore 17.30, Cortile del Centro Sociale Anziani

Quartiere 16 8 ottobre, ore 17.30, Cortile Federico II di Palazzo Comunale.

Tutti gli incontri si svolgeranno all’aperto e nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria.

Dopo questa prima fase, il prossimo anno vi sarà la seconda e conclusiva tappa del percorso intrapreso. Per questo, in parallelo ai rinnovi dei Comitati di Quartiere, il Centro Quartieri e Beni Comuni del Comune di Cremona ha attivato con il CSV Lombardia Sud laboratori territoriali per mettere sempre di più in relazione le associazioni della città con i Comitati di Quartiere, così da progettare nuove soluzioni, rafforzare il sistema di relazioni con associazioni, volontari e cittadini, per dare nuove risposte ai problemi concreti delle zone in cui si vive. Lavorare insieme presuppone un rapporto di collaborazione permanente, nel quale si pensano e si realizzano insieme progetti, rendendo visibili i risultati raggiunti.

Considerato che la composizione attuale dei comitati evidenzia una presenza soprattutto di cittadini maschi adulti e di età avanzata, in collaborazione con il Porte Aperte Festival, il Centro Fumetto “A. Pazienza” e il Centro Servizi Volontariato Lombardia Sud è stato avviato il progetto biennale di scrittura creativa Storie di Quartiere, che prevede la raccolta di racconti, ispirati alla vita quotidiana nei quartieri che possono essere reali o inventati. I percorsi ideati sono tre: uno indirizzato ai bambini/e tra i 6 e gli 11 anni, uno agli adolescenti tra i 12 e i 17 anni e uno ai giovani a partire dai 18 anni. I partecipanti possono scrivere i loro racconti e inviarli all’indirizzo storiediquartiere@comune.cremona.it.

I Comitati di Quartiere sono organismi della città apartitici senza fini di lucro, che operano per fini socio-culturali, sportivi, ricreativi e solidali, per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e per il bene comune del Quartiere e nel rispetto del regolamento comunale. La partecipazione alle attività del Comitato è democratica, volontaria e gratuita.

“Anche per la nostra città il 2020 è un anno che sicuramente ricorderemo per le gravi difficoltà determinate dalla pandemia, ma non si può stare fermi, anche se il contesto sociale e associativo è stato duramente colpito. Per questo abbiamo aperto spazi di confronto con diversi soggetti del territorio: scuole, realtà della cooperazione sociale e dell’associazionismo, scegliendo di ripartire proprio dalle comunità territoriali dei quartieri”, dichiara l’assessore alle Politiche della partecipazione Rodolfo Bona, che aggiunge: “L’elezione dei nuovi Comitati di Quartiere ha subito uno stop per l'emergenza sanitaria che ha impedito un ampio percorso di attività di preparazione per le nuove elezioni. Tuttavia in questi mesi di rallentamento delle attività preparatorie al rinnovo abbiamo comunque ritenuto importante sostenere chi aveva voglia di ripresa e chi aveva dato la propria disponibilità ad impegnarsi per la nostra città”.

