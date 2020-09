Rintracciato e arrestato 31enne albanese, deve scontare oltre 2 anni

CREMONA (4 settembre 2020) - Nella mattinata di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Cremona, dando seguito all’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Mantova, hanno provveduto a rintracciare il cittadino albanese K.M. 31enne, pregiudicato già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, a seguito della condanna emessa dal Tribunale di Monza alla pena detentiva di 2 anni e 4 mesi per furto in esercizio commerciale, ricettazione di autovettura ed il porto abusivo di armi avvenuti nel febbraio di quest’anno nel territorio del capoluogo brianzolo. Le indagini erano scattate a seguito della denuncia presentata presso il Comando della Tenenza di Cologno Monzese, per il furto dell’autovettura ricettata dall’uomo per compiere il successivo furto presso l’esercizio commerciale. Terminate le formalità di rito, il 31enne è stato tradotto presso il carcere di Cremona, ove sconterà il periodo di detenzione.

