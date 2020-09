Uccisa dal treno, per Elisa non c’è pace senza verità

PIZZIGHETTONE (4 settembre 2020) - Non c’è pace senza verità. Non può esserci requie senza giustizia. E il timore che possa attenuarsi la luce dei riflettori puntati sul tragico incidente di Ferragosto, ha spinto gli amici di Elisa Conzadori ad esporre un nuovo telo, con la stessa scritta già esposta dieci giorni fa al passaggio a livello di Maleo. «Giustizia per Elisa» è una speranza ma anche una richiesta: un invito alle istituzioni a fare chiarezza e a ricostruire quanto accaduto prima dello scontro mortale tra la Citroen della 34enne residente a Regona e il Vivalto di Trenord, in transito lungo la linea ferroviaria Milano-Mantova.

Il secondo striscione è comparso mercoledì sera al centro della rotatoria tra Pizzighettone e Maleo. Sul fronte dell’inchiesta, per ora, dalla Procura di Lodi non trapela nulla. Nemmeno sulla data della super perizia. «Neanch’io ho più avuto riscontri», conferma il sindaco di Maleo, Dante Sguazzi, già sentito dagli investigatori come persona informata sui fatti. Il riserbo di chi indaga non deve essere scambiato per lentezza; esistono tempi tecnici che vanno rispettati. Tuttavia è comprensibile da parte degli amici e dei familiari della 34enne la volontà di tenere visibile e accesa la richiesta di giustizia, peraltro condivisa sui social da alcuni pizzighettonesi che non hanno esitato a rilanciarla scrivendo direttamente sui canali Rfi.

