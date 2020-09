Nonni vigili, appello per altri volontari

CASALBUTTANO (4 settembre 2020) - Nonni vigili al fianco degli scolari del paese anche dal suono della prima campanella: i bambini si preparano al ritorno a scuola e ad attenderli anche per quest’anno scolastico ci saranno circa 15 volontari pronti ad aiutarli nei delicati momenti di entrata e uscita da scuola. Un buon gruppo, rodato, che di anno in anno è andato consolidandosi ma che resta sempre aperto ad accogliere nuovi elementi: «Se qualcuno vuole dedicare alcune ore del proprio tempo libero alle giovani generazioni – spiega il capo dei vigili dell’Unione Casalbuttano e Corte de’ Cortesi Luciano Baccanti – può collaborare con noi e con i volontari. Per partecipare all’iniziativa non serve nulla di particolare se non la voglia di dare una mano a bambini e famiglie all’uscita da scuola. Nel tempo i volontari sono diventati un chiaro riferimento per le famiglie e chiunque sia interessato può recarsi al comando di polizia locale di Casalbuttano per ricevere tutte le informazioni del caso».

