Truffatori presi a legnate da una 92enne

ORZINUOVI (3 settembre 2020) - Cercavano l’oro, hanno trovato due bernoccoli. Disavventura, peraltro meritata, per due truffatori che mercoledì si sono finti addetti del gestore idrico e hanno tentato di derubare una 92enne orceana: scoperti, sono fuggiti a mani vuote mentre la pensionata li prendeva a bastonate.

I tre malintenzionati (uno faceva da autista e palo) hanno bussato alla porta di due pensionate di via Francesca, cognate, cercando di rubare l’oro. Ci sono riusciti con la donna più giovane, saccheggiando i preziosi custoditi in camera con la scusa di entrare per controllare una perdita del rubinetto ma poi, quando hanno cercato di bissare la razzia dalla vicina 92enne inquilina della medesima bifamiliare, spingendola peraltro a terra e staccando nel frattempo i cavi del telefono, hanno dovuto fari i conti con la furia e il coraggio dell’anziana che, imbracciato il suo bastone da passeggio, li ha presi a legnate senza esitazione e soprattutto senza sosta. A quel punto la coppia di intrusi, mollato il malloppo, s’è data alla fuga con la coda fra le gambe raggiungendo il complice alla guida di una Opel Insignia grigia. Indagano i carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO