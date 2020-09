Covid: in provincia di Cremona altri sette positivi

CREMONA (3 settembre 2020) - Sono sette i nuovi contagi registrati oggi in provincia di Cremona, un valore che contribuisce a mantenere relativamente alta la media giornaliera dei contagi (vicina ai 6) nel mese di settembre. Una media che non si vedeva dalla seconda settimana di luglio. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi. Ad oggi, dunque, i contagi ammontano a 6.832 (19 ogni mille abitanti) e i morti a 1.127.

In Lombardia aumentano di altre 60 unità guariti e dimessi. A fronte di 14.077 tamponi effettuati sono 228 i nuovi positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all'1,61%.

In Italia è di 10 morti e 1.397 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus. Numeri in crescita rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.326 positivi e 6 decessi. In calo i tamponi, a quota 92 mila, circa 10 mila in meno rispetto al picco record di ieri. Nuovo balzo del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono aumentati di 11 in 24 ore, portando il totale a 120. Questi i dati del ministero della Salute.

La situazione in Lombardia

i tamponi effettuati: 14.077, totale complessivo: 1.644.192

i nuovi casi positivi: 228 (di cui 41 'debolmente positivi' e 12 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 76.467 (+60), di cui 1.311 dimessi e 75.156 guariti

in terapia intensiva: 27 (+5)

i ricoverati non in terapia intensiva: 225 (+5)

i decessi, totale complessivo: 16.870 (+1)

I nuovi casi per provincia

Milano: 80, di cui 50 a Milano città

Bergamo: 18

Brescia: 37

Como: 13

Cremona: 7

Lecco: 7

Lodi: 8

Mantova: 2

Monza e Brianza: 21

Pavia: 12

Sondrio: 0

Varese: 13