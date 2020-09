'A viso aperto' si svela a Milano

MILANO (3 settembre 2020) - "Il docufilm A viso aperto, che abbiamo visto stamattina in anteprima nazionale alla ex Manifattura Tabacchi di Milano, è davvero un bel film. Mi compiaccio personalmente e faccio i miei complimenti ai produttori, Indexproduction e Cineteca italiana, e anche all'autore, Ambrogio Crespi". Lo ha detto l'assessore regionale all'Autonomia e Cultura, Stefano Brunom Galli, al termine della presentazione del docufilm A viso aperto, che ripercorre, tra Crema e Bergamo, Cremona e Brescia, momenti significativi della pandemia che si è abbattuta con particolare aggressività sul territorio lombardo.

"È un film - ha aggiunto l'assessore regionale alla Cultura - girato nelle zone più colpite durante l'emergenza sanitaria del Covid, un viaggio dentro un territorio devastato dalla pandemia, che ci racconta, attraverso le immagini e le testimonianze, la reazione per combattere e arginare l'espansione del virus da parte del grande popolo lombardo, a cominciare dalle persone coinvolte in prima linea, dai dirigenti sanitari, dai medici e dagli infermieri, dalle forze dell'ordine e dagli imprenditori, più in generale da parte dei cittadini. In questo senso è un inno al lombardismo. Evidenzia infatti le virtù lombarde come lo spirito di sacrificio, la dedizione al lavoro, l'abnegazione della nostra gente. Storicizzare il presente è sempre molto difficile. Eppure questo documentario ci riesce molto bene. Per tale ragione verrà proiettato nei prossimi giorni a Cremona, Bergamo, al 'Vittoriale' di Gardone Riviera e poi di nuovo a Milano, al Teatro Dal Verme. È inoltre previsto anche un appuntamento a margine della Mostra del Cinema di Venezia".

'RIFIUTATO' DALLA MOSTRA CINEMA VENEZIA, LOMBARDIA PENSA A UN SUO FESTIVAL - Proprio pensando alla Mostra di Venezia l'assessore regionale alla Cultura e Autonomia ha sottolineato: "Il fatto che la Biennale abbia sostanzialmente 'rifiutato' questo documentario ci dice che è giunta l'ora che la grande Lombardia si doti di un suo Festival del Cinema, anche per valorizzare un settore, quello dell'audiovisivo, che sul nostro territorio regionale vede impegnate e coinvolte importanti risorse umane e materiali. Da almeno un paio d'anni stiamo lavorando in questa direzione e abbiamo raccolto la disponibilità di alcuni imprenditori privati. Siamo ancora alla fase progettuale, ma siamo molto ottimisti in ordine alla sua concreta realizzazione nel 2021"