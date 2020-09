Altre asfaltature in tangenziale, nessuna modifica alla viabilità

CREMONA (3 settembre 2020) - Domani, martedì 4 settembre, saranno effettuati altri interventi di ripristino degli asfalti in via Nazario Sauro (tangenziale). In particolare i lavori di asfaltatura riguarderanno il tratto tra il sovrappasso di via Brescia e la rotatoria con via Persico e il tratto tra la via Boschetto e la via Bergamo (direzione Piacenza). Per l’esecuzione di questi lavori non sono previste modifiche alla viabilità. Proseguono dunque i lavori di manutenzione su questa arteria dopo gli importanti interventi effettuati nei mesi scorsi.