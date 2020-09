Fuori strada sulla curva a gomito, tre ragazzi feriti

GADESCO PIEVE DELMONA (3 settembre 2020) - Auto finisce fuori strada lungo la strada tra Pieve Delmona e Vescovato all'altezza di una curva a gomito. Tre studenti - due di 18 e uno di 19 anni - che stavano rientrando a casa sono rimasti feriti in modo serio. Sono stati trasportati in ospedale a Cremona in codice giallo ovvero con ferite di media gravità. Sul posto due ambulanze, auto medica e carabinieri di Vescovato.