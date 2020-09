Persi altri 516 posti: il lavoro svanisce e l'autunno fa paura

CREMONA (3 settembre 2020) - Anche a luglio in provincia di Cremona prosegue l’andamento negativo del mercato del lavoro: «I dati ricavati dal sistema regionale Sistal fanno segnare un calo del 6,1% rispetto allo stesso mese del 2019 con una perdita di 516 occupati», annuncia il segretario provinciale della Cisl, Dino Perboni. Nel secondo trimestre dell’anno nel territorio cremonese si erano già persi 1.935 posti di lavoro per un totale di quasi 2.500 contratti andati in fumo nell’arco di quattro mesi. Il dato più pesante registrato a luglio è quello che riguarda le assunzioni, passate dalle 3.498 del 2019 alle 3.327 del 2020 con una flessione del 4,9%. Sostanzialmente stabili risultano le proroghe (1.363 contro le 1.365 dell’anno passato) così come le trasformazioni (da 412 a 420). «Tuttavia – sottolinea Perboni – gli indicatori mostrano un rallentamento della dinamica decrementale». Timidi segnali di una reazione indispensabile per contenere l’emorragia occupazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO