Sbaglia un clic e l'assunzione svanisce al pc

CREMONA (3 settembre 2020) - Dopo 18 anni di precariato nella scuola dell’infanzia, arriva la sospirata assunzione in ruolo che però svanisce per un clic sbagliato durante la procedura di compilazione online di un modulo. È la storia raccontata da Maria Falbo, 41 anni, sposata e con tre figli, disperata per l’accaduto e perché «nessuno mi ascolta».

«È successo il 9 agosto, quando dovevo scegliere la provincia. Al nono posto nella graduatoria ad esaurimento (Gae), mi sono connessa al portale e ho compilato il modulo che ora con il Covid si fa a distanza, online. Ma la connessione ha qualche problema e faccio fatica a cliccare sulle opzioni scelte. Comunque la procedura va a buon fine, come mi conferma la mail automatica del sistema a cui è allegato un documento in formato pdf. Documento che però non riesco a visualizzare. Per eventuali modifiche c’è tempo fino al 16, ma io controllo l’archivio delle istanze online e la mia c’è. Di nuovo, però, non riesco ad aprire il documento. Arriva il 21, quando devo compilare la domanda per la sede e non riesco ad accedere al portale Polis istanze online. Mi allarmo, ma mi viene spiegato che il sistema può essere andato in tilit a causa dell’alto numero di utenti. Chiamo anche l’Ufficio scolastico territoriale per segnalare il problema e mi rispondono di controllare se risulta la mia istanza. Riesco finalmente ad aprire il pdf e vedo che secondo il sistema io avrei cliccato sulla rinuncia al ruolo». Nel raccontarlo la voce della donna si rompe in un pianto.

