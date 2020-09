ROBECCO D'OGLIO (3 settembre 2020) - E l’organo torna a risuonare. Solo per le messe prefestive, infatti, il prestigioso Inzoli cav. Pacifico 1895 della chiesa parrocchiale di Robecco farà nuovamente sentire la sua ‘voce’. Più di due anni dopo la vicenda che ha suscitato opinioni contrastanti in paese: sembra che le vibrazioni del ripieno dell’organo (tutte le canne insieme) potessero costituire un pericolo per la salute di don Paolo Ardemagni e che in quel momento la parrocchia avesse deciso di modificare il rimborso spese per il servizio a maestro della Schola Cantorum e organista. Ma ora l’Inzoli riprenderà a suonare in pubblico a partire dalla messa prefestiva delle 18 di sabato, sempre con l’organista titolare Marco Granata, il cui fratello, Federico Granata, ha persino scritto un libro dedicato proprio allo strumento robecchese.

