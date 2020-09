Spaccio di droga, denunciati cinque giovani

CREMONA (2 settembre 2020) - Cinque giovani, di cui tre minorenni, sono stati denunciati dagli agenti della Squadra Volante della polizia di Cremona per spaccio di stupefacenti. Il fatto risale al pomeriggio di ieri, quando una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Cremona, nel transitare in via dei Comizi Agrari, notava la presenza nei pressi delle scale di un edificio della zona, cinque giovani il cui atteggiamento appariva quantomeno sospetto. I poliziotti decidevano quindi di effettuare un controllo, e giunti a poca distanza dal gruppo si avvedevano che i cinque erano intenti a dividere, pesare e confezionare quella che sembrava essere sostanza stupefacente. Gli stessi ragazzi, alla vista degli agenti, con gesti repentini cercavano di disfarsi di quanto in loro possesso, senza tuttavia raggiungere lo scopo. I movimenti, per quanto veloci, non ingannavano gli operatori della volante, alla cui attenzione non sfuggivano i diversi tentativi di sottrarre al controllo i vari “pezzi” di cui erano in possesso. Nelle vicinanze dei giovani si trovavano un bilancino di precisione, un rotolo di carta forno e diversi involucri di carta forno contenente hashish. In particolare, parte della droga di cui i cinque avevano cercato di disfarsi, era già stata suddivisa in piccole dosi, di circa 0,7/0,8 grammi l’una, per un totale di 8 dosi pronte per lo spaccio, mentre un altro quantitativo era costituito da 2 pezzi più grandi, che verosimilmente dovevano essere ancora suddivisi. Sul posto giungevano altre pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, per il trasporto dei cinque giovani in Questura, tre dei quali risultavano essere minorenni. Negli Uffici i cinque venivano compiutamente identificati e venivano effettuati gli accertamenti sulla sostanza rinvenuta, che risultava appunto essere hashish, per un peso totale di 37,7 grammi. Il tutto veniva sequestrato, unitamente al bilancino di precisione trovato in possesso di uno dei ragazzi. Tutti venivano denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso, ed i minorenni venivano affidati ai rispettivi genitori convocati in Questura.

L’attività in questione rientra nel complessivo dispositivo di rafforzamento del controllo del territorio voluto dal Questore, Carla Melloni, in relazione alla ripresa delle ordinarie attività dopo la fase di lockdown ed in vista della riapertura delle scuole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO