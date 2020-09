Commercio, a 6 paesi vanno 180 mila euro

SORESINA (1 settembre 2020) - +Ammonta complessivamente a 180 mila euro il tesoretto a disposizione di enti pubblici e attività private per rilanciare il commercio e contrastare gli effetti della crisi. Si tratta dei fondi riservati al Distretto diffuso di Soresina, che oltre al centro capofila coinvolge altri cinque paesi: Castelleone, Soncino, Annicco, Trigolo e Genivolta. Questa la ripartizione: centomila euro tondi tondi per gli imprenditori, sessanta mila per i Comuni e ventimila per ConfCommercio, associazione cui compete il ruolo strategico di coordinamento tra le amministrazioni e gli operatori privati.

Negozianti ed esercenti possono presentare i propri progetti e chiedere un finanziamento a fondo perduto. Tra gli interventi ammissibili, l’avvio di nuove attività in qualsiasi settore, compresi la ristorazione, il terziario e l’artigianato all’interno di spazi sfitti o in disuso, oppure il subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente, incluso il passaggio generazionale tra imprenditori della stessa famiglia; il rilancio di attività già esistenti; gli adeguamenti strutturali, organizzativi e operativi alle nuove esigenze di sicurezza e protezione della collettività e dei singoli consumatori; l’organizzazione di servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di vendita online; l’accesso, il collegamento e l’integrazione dell’impresa con infrastrutture e servizi comuni offerti dal Distretto. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale verranno finanziate in ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria. Vanno presentate entro il 15 ottobre.

