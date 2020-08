Ciclista 14enne urtato da un'auto, elisoccorso e ricovero

VILLANOVA (31 agosto 2020) - Nel tardo pomeriggio l’elisoccorso è atterrato in centro paese, lungo la provinciale 588, per i soccorsi a un 14enne: il giovane era in sella alla sua bicicletta ed è stato urtato da un’auto. Le sue condizioni sono serie ma non risulta in pericolo di vita: è stato ricoverato in ospedale a Piacenza. Sembra stesse attraversando la strada. In corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Cortemaggiore.

