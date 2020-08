Minaccia di lanciarsi nel vuoto, 40enne salvato dall'intuito e dalla prontezza dei poliziotti

CREMONA (31 agosto 2020) - Intuizione, capacità di dialogo e prontezza di riflessi. Così, sabato sera, gli agenti della polizia di Cremona hanno salvato un 40enne che voleva lanciarsi nel vuoto dal cavalcavia di via Passolombardo, lungo la tangenzialina di Cremona.

Sono le 23.30 quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso Pubblico viene inviata con urgenza presso un’abitazione, dove era stata segnalata l’intenzione di un quarantenne di togliersi la vita. Gli agenti, però, non trovano nessuno. Nel frattempo, l’addetto alla Centrale Operativa, riceve una segnalazione di soccorso da via Mantova, dalla zona del cavalcavia di via Passolombardo. Una chiamata che si interrompe bruscamente. L'agente, intuendo che potesse trattarsi della persona in questione, dirotta immediatamente l’equipaggio della volante.

Intuizione che si rivela esatta, visto che i due agenti della volante, non appena giunti sul posto, scorgono un uomo che si era già sporto oltre il guardrail del cavalcavia, minacciando di lanciarsi nel vuoto.

I tentativi degli agenti di avviare un dialogo con la persona in forte stato di agitazione, non sembrano sortire alcun effetto, motivo per il quale, mentre uno degli operatori continua a parlare con l'uomo, l’altro, risalendo attraverso la vegetazione, raggiunge il 40enne che, resosi conto della sua presenza, gli intima a non avvicinarsi ulteriormente.

Dopo diversi tentativi di instaurare un dialogo, l’uomo comincia a raccontare le motivazioni che lo avevano indotto al gesto. Ascoltate le sue parole, gli agenti proseguono con una lenta ma costante opera di persuasione, sino a quando l’uomo, assunto un atteggiamento più disteso e aperto al colloquio, fa un passo indietro rispetto all'orlo del cavalcavia.

E' questo il momento in cui l'agente che gli è vicino, sfruttando il momento di distrazione, afferra il 40enne riuscendo a portarlo in una zona sicura per poi immobilizzarlo definitivamente. Immediatamente, il poliziotto viene raggiunto dal collega per bloccare l'uomo con maggiore sicurezza.

Intanto, vigili del fuoco e paramedici, arrivano in via Passolombardo. Una volta stabilizzato il 40enne e aver effettuato i primi accertamenti, lo conducono in ospedale per i trattamenti del caso.