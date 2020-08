Secondo veicolo a fuoco in via Mantova, momenti di apprensione

GADESCO PIEVE DELMONA (31 agosto 2020) - Attimi di paura lungo la via Mantova a Gadesco all'altezza dello svincolo per il centro commerciale dove un furgoncino ha preso fuoco. Illeso il conducente. Fiamme spente dai Vigili del Fuoco. Si tratta del secondo veicolo che si incendia durante la marcia nella mattinata di oggi lungo la via Mantova. Alle 11, infatti, aveva preso fuoco un camion all'imbocco della rotonda con la tangenziale di Cremona.