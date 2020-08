Camion prende fuoco in via Mantova, paura

CREMONA (31 agosto 2020) - Tanta paura, ma per fortuna nessuna grave conseguenza dopo che un camion ha preso fuoco mentre stava percorrendo via Mantova. E' accaduto questa mattina, intorno alle 11, all'altezza della rotatoria da cui inizia la tangenziale. Per cause in corso di accertamento, è andata in fiamme la motrice del mezzo pesante, che trasportava coils. Praticamente illeso l'autista. Il fuoco si è subito propagato e nell'arco di pochi minuti si è sollevata una nube nera visibile da molto distante. I vigili del fuoco, subito chiamati, sono giunti con due mezzi e si sono messi al lavoro per domare le fiamme, cosa avvenuta nell'arco di una decina di minuti. Poi sono iniziatele operazioni di messa in sicurezza di quel che resta del veicolo e della carreggiata. Mobilitate anche le forze dell'ordine, per agevolare il lavoro dei pompieri e gestire la viabilità.