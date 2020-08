Passa il treno, ma le sbarre restano alzate

MALAGNINO (31 agosto 2020) - Un convoglio per la manutenzione della rete ferroviaria è passato con le sbarre alzate a Malagnino. E' successo ieri sera verso le 23.30 sulla tratta Cremona-Mantova. Un cittadino che passava in auto in quel momento ha ripreso l'episodio e contattato il sindaco Donato Losito. "Ho subito chiamato chi si occupa della gestione dei passaggi a livello - ha detto il primo cittadino - mi è stato spiegato che il transito ferroviario era sospeso dalle 22.50 alle 3 e che era tutto regolare. Invito comunque alla massima prudenza".

L'episodio ha naturalmente destato grande preoccupazione. Tutti abbiamo ancora negli occhi quanto accaduto il giorno di Ferragosto tra Maleo e Pizzighettone, quando la 34enne Elisa Conzadori è stata travolta e uccisa da un treno mentre con la sua auto attraversava un passaggio a livello rimasto aperto durante il transito del convoglio.

