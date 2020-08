Sei ciclisti in tricolore. L’impresa è per gli eroi

CREMONA (31 agosto 2020) - L’anno scorso, sulle due ruote, da piazza del Duomo hanno raggiunto Roma; quest’anno la loro meta finale sarà Trieste: nella città del Molo Audace, che ha dato i natali a Italo Svevo e Umberto Saba, arriveranno mercoledì, naturalmente sempre in bici e dopo un viaggio lungo 600 chilometri. Gli artefici di questa lunga e faticosa maratona a pedali sono i cremonesi Ivan Carini, Claudio Antoniazzi, Angelo Scaglioni, Gigi Tagliati, Matteo Mauri e Alfredo Lupi, che sabato di buon mattino si sono ritrovati in riva al Po per cominciare la nuova avventura. Indossano tutti la maglia tricolore per amor patrio ma anche per onorare e ringraziare il lavoro insostituibile di medici e infermieri che durante i mesi terribili della lotta al Covid-19 hanno salvato la vita a migliaia di persone. Il gruppo è lo stesso che nel 2019, in questo stesso periodo, per fede e turismo, ha percorso la via Francigena fino alla città eterna e anche quest’anno sono scortati in furgone, per ogni esigenza logistica, dall’amica Wanda Massari di Cumignano sul Naviglio.

