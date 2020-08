Rissa nel cuore della notte. Raccolta firme: 'Basta'

OSTIANO (30 agosto 2020) - Una rissa nel cuore della notte in via Marsala, l’ennesimo atto di violenza nel giro di alcune settimane, che finisce con una persona di 53 anni all’ospedale con una ferita ad un braccio provocato da un coltello. I cittadini questa volta non hanno intenzione di rimanere a guardare e sono pronti a dare il via a una raccolta firme.

Nonostante la dinamica sia ancora al vaglio delle forze dell’ordine, sembrerebbe che un gruppo di cittadini di nazionalità indiana abbia iniziato a litigare per futili motivi verso l’una di domenica notte. Dalle urla nel silenzio della notte che hanno svegliato e attirato l’attenzione di alcuni residenti, ben presto si è passati ai fatti. Durante la colluttazione, è spuntato un coltello che ha ferito uno di loro ad un braccio. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e le forze dell’ordine.

