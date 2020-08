Il patto per la sicurezza con le famiglie e i nonni: 'Proviamo noi la febbre'

CREMONA (30 agosto 2020) - Febbre misurata all’ingresso della scuola dai bidelli. Isolamento in un’area scolastica di chi presenta sintomi o febbre durante le lezioni. E, soprattutto, nonni osservati speciali. Con l’indicazione suggerita alle famiglie di non fare accompagnare i bambini da persone di età superiore ai 60 anni a tutela della loro salute. Sono questi alcuni dei punti contenuti nel Patto di Corresponsabilità Scuola-Famiglia messo a punto dalla Cooperativa Cittanova che gestite quattro scuole per l’infanzia e quattro scuole primarie, tra le quali l’asilo Sant’Angelo e le elementari Maddalena di Canossa in città. La cooperativa che ha sede al Seminario è tra le prime a muoversi e a stabilire le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali che ciascuno dovrà adottare per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. Il documento arrivato in queste ore nelle caselle di posta elettronica delle famiglie è diviso in tre parti.

