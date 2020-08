Il cuore verde di Cremona. Parte il conto alla rovescia

CREMONA (30 agosto 2020) - Cremona si prepara a diventare un tappeto fiorito per l’ottava edizione de ‘Le Invasioni Botaniche’, la rassegna in programma sabato 5 e domenica 6 settembre organizzata da La Provincia, Sgp, Botteghe del Centro e Confcommercio nel centro della città. Gli espositori saranno posizionati lungo un percorso che, partendo da Corso Garibaldi, prosegue in Corso Campi per arrivare ai Giardini di Piazza Roma dove, presso la Pagoda, si troverà l’info-point della manifestazione. Questo appuntamento nasce per recuperare l’edizione primaverile dello scorso aprile che non ha potuto avere luogo, ma vuole anche essere il progetto pilota di un’edizione autunnale che gli organizzatori si augurano di poter ripetere negli anni futuri.

Contrariamente alle edizioni passate, non è ovviamente previsto alcun programma di incontri, attività o eventi collaterali, che potrebbero causare assembramenti. Non mancheranno però le sorprese.

Più di 70 espositori hanno già confermato da tempo la loro presenza e porteranno nel centro della città i profumi, i sapori e i colori dell’autunno. I profumi saranno quelli dei fiori di stagione come settembrini, dalie, viole e ciclamini, che con le loro tonalità calde daranno un’impronta autunnale a balconi e giardini. I sapori, quelli della zucca, dei peperoncini, delle spezie, dei frutti di bosco, del miele e del cioccolato, mentre i colori saranno quelli dell’alto artigianato, presente con tante proposte dedicate sia alla casa che al giardino con vasi, mobili vintage, piccolo antiquariato, coltelli e cuscini, ma anche abiti e accessori per rinnovare il guardaroba in vista della prossima stagione.

