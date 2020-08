Schianto tra due auto all'incrocio: due famiglie coinvolte, nessun ferito grave

PIEVE SAN GIACOMO (29 agosto 2020) - Scontro tra due autovetture all'incrocio tra la via Postumia e la Sp 33 (Cicognolo-Sospiro) a Pieve San Giacomo. Un'intersezione tristemente nota a causa di numerosi incidenti. Due famiglie sono rimaste coinvolte nel sinistro che si è verificato questo pomeriggio verso le 18.30. Il bilancio dell'incidente, per fortuna, non è grave. Delle sei persone che erano a bordo delle auto, alcune sono rimaste illese e altre se la sono cavata con ferite lievi.