Auto esce di strada e si schianta contro un camion parcheggiato, 47enne ferito

CREMONA (29 agosto 2020) - Altro schianto da brividi lungo la tangenziale di Cremona. Dopo l'uscita di strada delle 16.20 vicino alla rotatoria di via Persico, alle 17 un altro automobilista ha perso il controllo della propria vettura finendo contro un camion parcheggiato. Spavento e ferite per un 47enne che per fortuna non si trova in pericolo. L'incidente potrebbe essere stato causato da una grossa pozzanghera che si è formata dopo l'acquazzone che si è abbattuto sulla città nel pomeriggio. Il traffico in direzione di via Mantova è rimasto bloccato per circa un'ora per consentire i soccorsi.